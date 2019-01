Salvesen klar for Sarpsborg

NTB Sport

Det bekrefter Østfold-klubben på sine hjemmesider.

– Salvesen er en spiss vi har skikkelig troen på. Han har en totalpakke som er veldig spennende, sier sportssjef i Sarpsborg, Thomas Berntsen.

Salvesen, som har bakgrunn fra Start, signerte for Ull/Kisa i fjor sommer. Der leverte han 8 mål på 12 kamper. Det var nok til at andre klubber fikk opp øynene for 22-åringen.

Salvesen har signert en treårsavtale, melder Eurosport.

– Jeg gleder meg veldig til denne utfordringen, sier han til Sarpsborgs hjemmeside.

(©NTB)