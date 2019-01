Pogba: – Solskjær har gitt United struktur

NTB Sport

Den franske verdensmesteren er en av flere United-spillerne som blomstrer etter at José Mourinho ble byttet ut med Solskjær. Han ble vraket av Mourinho i portugiserens tre siste kamper som sjef, men har bidratt med fire mål og like mange assist i Solskjærs seks første kamper.

De har alle endt med seier, og nordmøringen er første United-manager som har startet så sterkt.

– Vi har ballen mer, og vi er bedre forberedt på hvor vi skal angripe og hvor vi skal løpe. Det er mer mønster i spillet vårt, mer struktur, sier Pogba til Sky Sports News.

– Det gjør det lettere for oss alle. Det gjelder ikke bare meg. Ja, jeg har scoret noen mål og notert assist, men det er laget som har suksess.

Han la opp til Marcus Rashfords vinnermål mot Tottenham sist helg, og United er bare seks poeng bak 4.-plassen i Premier League, mot 11 da Mourinho fikk sparken før jul. Storspill av keeper David de Gea bidro sterkt til seieren på Wembley.

– Det var veldig viktig for oss. Jeg vil ikke si at vi hadde flaks, for man skaper sitt eget hell. David gjorde jobben sin, og jeg takker ham for det, sier Pogba.

Manchester United får besøk av Brighton lørdag.

