Myrhol etter VM-tapet: – Vi får en ny sjanse

– Vi kom dårlig i gang og havnet noen mål bak. Da blir vi jagende hele kampen. Det er tungt både mentalt og fysisk aldri å få de tre-fire ballene (målene) på rad, sier Myrhol til NTB.

– Vi var klar over at vi møtte to gode spillere i Mikkel (Hansen) og (Rasmus) Lauge, og at de to skulle stoppes om vi skulle ha en mulighet. Det klarte vi ikke i dag, og det må vi være selvkritiske på, sier Myrhol.

Norge går til hovedrunden med to poeng. Danmark og Sverige starter den fasen av VM med fire poeng hver.

De norske gutta åpner hovedrunden mot Egypt søndag. Så følger svenskekampen allerede kvelden etter og Ungarn til slutt onsdag.

– Det vi vet, er at om noen gir fra seg lillefingeren, så tar vi hele hånden. Vi fikk en liten mulighet mot slutten, men det var mye som skulle klaffet for at vi skulle klart det.

Sverige vant sin gruppe etter fem seirer, sist over Ungarn torsdag.

– Det var som forventet. Før Danmark-kampen sa jeg at det laget som vant ville gå til semifinale. Så tror jeg det laget som taper får en mulighet til, sier Myrhol.

