Mikkel-show senket Norge i VM, «helsvart» Sagosen-omgang i 26-30-tap

Norge kommer bare til å få et døgn hvile før møtet med Sverige mandag. Så avsluttes hovedrunden mot Ungarn onsdag.

Hansen scoret 14 mål i en vanvittig oppvisning. Danskene hadde en soleklar ledelse et kvarter før slutt, men det ble spenning mot slutten likevel etter sterk norsk finish.

Etter tapet er det trolig bare én oppskrift som kan gi norsk semifinale: Tre seirer av tre mulige i hovedrunden.

– Vi kom skjevt ut fra start, og de satt forsvarsspillet sitt godt. Min førsteomgang var egentlig helsvart. Det er synd det skal bli slik i dag, sier Sagosen til NTB.

Han hadde et mareritt av en 1. omgang. Fem skudd (en straffe) ga fem bom. Etter 28.22 fikk han ikke spille mer i angrep inn mot pause. Sagosen startet også på benken i 2. omgang.

Hvem hadde sett for seg det da kampen startet?

Han scoret sitt første mål etter 45 minutter og avsluttet kampen meget bra.

Helt i motsatt ende av skalaen opererte Paris Saint-Germain-kompisen Mikkel Hansen de første 30 minuttene. Sju scoringer på åtte forsøk og flere målgivende pasninger var hans bidrag på vei mot 17-14-ledelse.

Norge bommet på hele 12 av 26 forsøk i første omgang. Danskene hadde langt høyere uttellingsprosent.

Dansk fordel

Danmark økte ledelsen på de første minuttene av 2.-omgangen. Båret fram av tilskuerne våknet Niklas Landin igjen etter en tyngre periode.

Han bidro til at det sto 23–15 til danskene etter snaut 40 minutter.

Den norske troppen jublet ikke da dommernominasjonen ble offentliggjort torsdag morgen. Det var det grunnlag for. Det makedonske paret la seg på en startlinje med 55-45-fordel Danmark.

Det tok ikke lang tid før landslagssjef Christian Berge og den norske benken reagerte kraftig på avgjørelser.

– Alle vet at det er god moral i dette laget. Vi gir aldri opp. Det viste vi også i dag, men det ble for sent, sier Sagosen.

Slått

Men Norge tapte ikke kampen på grunn av dommerne. Prestasjonene hos flere av spillerne var i perioder ikke godt nok mot Danmark borte i et mesterskap.

Da keeper Torbjørn Bergerud ble byttet ut hadde han 22 i redningsprosent mot Landins 40 i samme periode.

Boxen-hallen var overfylt med nesten 15.000 tilskuere, snaut 4000 av dem nordmenn. Bak det ene målet er det reist en provisorisk ståtribune for å få inn flere mennesker i arenaen.

Duell med svenskene

Hovedrunden går med tre kamper for hvert lag fra lørdag til onsdag. Dette venter Norge:

Egypt (søndag): Solid mannskap med fysikk og ikke sjelden offensivt forsvar. Tapte med tre mål for Sverige og klarte uavgjort mot Ungarn i gruppespillet.

Sverige (mandag): Forsterket siden sølvet i EM i fjor. Har trolig VMs beste og jevneste keeperpar. En klar kandidat til å nå en finale.

Ungarn (onsdag): Et stabilt og solid lag, men kommer sjelden opp i ypperste verdensklasse.

