Håndball-VM: Sverige med full pott til hovedrunden

Sverige tok sin femte og strake seier i gruppespillet med 33-30 over Ungarn i København torsdag kveld. Igjen vant svenskene en dramatisk kamp.

Ungarn hang godt med og ledet 9-6 halvveis i første omgang. Da tok svenskenes landslagssjef Kristjan Andresson timeout, gjorde endringer i laget og så sine spillere koble grepet. Ungarn lot seg imidlertid ikke riste av og hadde 29-29 noen minutter før slutt. Men Sverige avsluttet best og vant.

Lukas Nilsson, som ble hvilt fra start, endte som toppscorer med sju mål.

Egypt videre

Egypt slår følge med Sverige og Ungarn til hovedrunden fra København-gruppen og blir dermed motstandere for Norge.

Fire lag hadde mulighet til å knipe tredjeplassen i gruppe D før torsdagens avsluttende kamper, men Egypt utløste spenningen med 33-28 over Angola i den første kampen. Yehia Elderaa førte an for Egypt med åtte mål.

Seieren betydde at Qatar og Angola var uten sjanse til å matche egypternes fem poeng. Argentina kunne kommet opp i fem poeng, men tapte for Egypt i innbyrdes oppgjør tidligere i gruppespillet.

Sverige tar med seg fire poeng til hovedrunden, Ungarn to og Egypt ingen. Fra Herning-gruppen tar Danmark med seg fire poeng, Norge to og Tunisia ingen.

Kroatia med full pott

Øvrige gruppevinnere ble Kroatia, som beseiret Spania 23-19 i gruppefinalen med åtte scoringer og 100 prosent uttelling for Zlatko Horvat, og Frankrike. De franske tittelforsvarerne slet seg til 23-22-seier over Russland, som ikke går videre til hovedrunden. Stjernen Nikola Karabatic spilte sin første VM-kamp etter skaden som truet med å sette ham helt utenfor, men traff ikke med noen av sine tre avslutninger.

Kroatia har full pott med til hovedrunden, mens Frankrike og Tyskland (slo Serbia 31-23 torsdag) har med tre poeng hver fra Berlin-gruppen. Brasil gikk også videre fra den gruppen, men uten poeng. Fra München-gruppen har Spania to poeng, mens Island må glede seg over at laget overhodet er med videre etter å ha tapt sine to første kamper.

Island slo Makedonia 24-22 i direkte duell om tredjeplassen som gir avansement.

