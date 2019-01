Håndball-VM: Egypt blir norsk motstander i hovedrunden

NTB Sport

Fire lag hadde mulighet til å knipe tredjeplassen i gruppe D før torsdagens avsluttende kamper, men Egypt utløste spenningen med 33-28 over Angola i den første kampen. Seieren betyr at Qatar og Angola er uten sjanse til å matche egypternes fem poeng. Argentina kan komme opp i fem poeng, men tapte for Egypt i innbyrdes oppgjør tidligere i gruppespillet.

Sverige er uten poengtap før gruppefinalen mot Ungarn torsdag kveld. Da avgjøres det hvilket lag som går til hovedrunden som gruppevinner, og hvor mange poeng de to tar med seg videre. Egypt får ikke med seg noen poeng videre.

Mohammad Sanad førte an for egypterne med seks mål da Angola ble slått.

Kampene i hovedrunden spilles fra lørdag til onsdag.

