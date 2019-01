Georgisk bryter dopingavslørt og fratatt OL-sølv fra 2012

NTB Sport

Han ble nummer to i 120-kilosklassen i London-lekene, men mister medaljen etter at det ble funnet spor etter steroiden turinabol i prøven hans.

En rekke utøvere er tidligere diskvalifisert for doping etter nye analyser av de lagrede dopingprøvene fra tidligere OL. Nyutviklede analysemetoder gjør at man kan finne stoffer man ikke oppdaget da prøvene ble analysert mens lekene i 2012 pågikk.

Modzmanashvili ble fratatt EM-tittelen i 2008 og sonet to års utelukkelse etter å ha blitt tatt for doping. I 2016 ble han først utestengt, men senere frikjent for bruk av meldonium.

Han byttet for noen år siden nasjonalitet og har de siste årene konkurrert for Usbekistan.

