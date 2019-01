Dembélé-dobbel sendte Barcelona til trolig kvartfinale

NTB Sport

Det er nemlig full strid om storklubbens bruk av backen Juan «Chumi» Brandariz i den første kampen. Han var ilagt en karantene i kamp for klubbens 2.-lag og måtte ifølge regelverket sone den før han kunne spille for førstelaget.

Barcelona hevder at reglene ble endret i november og at klubben hadde rett til å bruke Chumi. Levante er ikke enig.

– Uansett hvordan det går i kveld vil vi levere en protest til fotballforbundet i morgen, sa klubbpresident Francisco Javier Catalan torsdag ettermiddag.

Real Madrid ble kastet ut av cupen i 2015 for å ha brukt Denis Tsjerysjev som var utestengt på grunn av gule kort han fikk for en annen klubb sesongen før.

Barcelona gjorde kort prosess i torsdagens returkamp. Ousmane Dembélé scoret to raske mål etter en halvtime, og Lionel Messi fastsatte resultatet i annen omgang. Sammenlagt ble det 4-2.

Betis og Espanyol tok seg også videre da de siste returkampene ble spilt torsdag. Betis avanserte på bortemålsregelen etter 2-2 mot Real Sociedad i San Sebastian, mens Espanyol vant 3-1 hjemme og 5-3 sammenlagt over Villarreal. Borja Iglesias scoret to for Espanyol.

Real Madrid, Girona, Valencia, Getafe og Sevilla sikret kvartfinaleplass tirsdag eller onsdag.

(©NTB)