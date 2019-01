Caro-show da kvinnelandslaget slo Skottland 3-1

NTB Sport

Det var Norges første seier siden VM-billetten ble sikret i september, i den første av åtte oppkjøringskamper til VM-sluttspillet i Frankrike.

Et norsk lag uten flere av sine mest rutinerte spillere viste at det ligger bedre an i VM-forberedelsene enn skottene. Lagets største stjerne Caroline Graham Hansen scoret to ganger og var millimeter fra hattrick da hun fra distanse skjøt i undersiden av tverrligger helt borte i krysset.

Norge viste stor effektivitet fra start og sjokkerte motstanderen med to raske mål som ga 2-0-ledelse før det var spilt et kvarter. I det 12. minutt gikk det fort da Norge kontret fra dypt på egen halvdel. Kristine Minde fant Guro Reiten, som satte opp Hansen. Wolfsburg-spilleren viste god teknikk da hun tok med seg ballen og vippet over keeper Shannon Lynn.

Et minutt senere var Hansen alene med keeper igjen. Hun tok ballen forbi Lynn, men fikk for spiss vinkel til å avslutte. Hun måtte runde utover for å skyte, og da svarte målvakten med en beinparade.

I det 15. minutt ble det likevel 2-0 da Reiten brøt gjennom på høyrekanten, og Lisa-Marie Utland beinet ballen i mål fra kort hold ved nærmeste stolpe.

Klart best

Norge var det klart beste laget og hadde sjanser til å øke ledelsen. Skottene skapte sjelden problemer for det norske forsvaret og keeper Cecilie Fiskerstrand.

Likevel ble det ny spenning da midtstopper Ina Gausdal dro ned Leanne Crichton i det 54. minutt. Caroline Weir skjøt straffesparket stolpe-inn og reduserte.

Norge aktet ikke å gi fra seg seieren, lagets første siden VM-billetten ble sikret med 2-1-seier over europamester Nederland i september. Bortetap mot Sverige og Japan var fasit siden da, men Caroline Graham Hansen sørget med sitt 24. landslagsmål for 3-1 i det 74. minutt. Igjen brøt hun gjennom forsvaret og scoret kaldt alene med Lynn.

Rett etter prøvde hun skuddfoten fra 16 meter og så ballen treffe tverrliggeren oppe i krysset.

Canada neste

Det ble med 3-1-seier for et norsk lag som i årets første samling må greie seg uten spillere som Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Ingrid Moe Wold, Frida Maanum (skader) og Isabell Herlovsen (konflikt med klubben).

Tirsdag er det ny kamp i La Manga mot Canada.

I VM skal Norge møte Nigeria, Frankrike og Sør-Korea.

