Sterk sesongstart av J19-landslaget i Portugal

Sara Lindbak Hørte og Sara Kanutte Fornes sto for de to første målene da Norge vendte 0-1 til 3-1 før England fikk et reduseringsmål.

– Vi var gode de første 60 minuttene, før vi hadde en periode midt i 2. omgang som var litt rotete. De siste ti minuttene la vi om til 5-3-2 og fikk god kontroll på kampen igjen, sier landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no.

– Dette var jentenes første kamp siden tidlig i november, og som ventet mistet vi litt løpskraft utover i kampen. Samtidig spilte England mer direkte og truet oss mer i bakrom, men det fikk vi kontroll på da vi la om. Spillerne viste i dag at de har dette nivået inne, med rask og god ballbehandling, hurtig forflyting og sterkt duellspill.

Lexerød gir god attest til Medkila-keeper Hanne Larsen, som debuterte på J19-landslaget med godt spill og flere avgjørende redninger.

Norge møter Nederland fredag i sin siste kamp under oppholdet i Algarve.

Torsdag årsdebuterer A-landslaget for kvinner med kamp mot Skottland i La Manga, mens J17-landslaget også skal i aksjon med bortekamp mot Italia.

