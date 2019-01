Moi og Southampton ut av FA-cupen

NTB Sport

Nathan Redmond bommet på mål med Southamptons annet straffespark, og det ble avgjørende ettersom alle fem Derby-skyttere fikk ballen i mål. Gjestene vant 5-3 og er klar for neste runde.

Moi spilte hele omkampen for Southampton. Han hadde det aller siste forsøket på å få til en avgjørelse i ordinært spill, men hans skudd på overtid i 2. ekstraomgang ble reddet av keepere Kelle Roos.

Kampen var målløs i halvannen omgang, men så lot Southampton til å avgjøre med to raske mål. Moi var svært involvert i det første, med gjennombrudd på kanten og et perfekt innlegg. Avslutningen ble reddet på strek, men Stuart Armstrong satte inn returen.

To minutter senere doblet innbytter Nathan Redmond ledelsen alene med keeper.

Gjestene fra mesterskapsserien ville ikke gi seg, og Harry Wilson skapte ny spenning med scoring på frispark i det 76. minutt. Seks minutter senere utlignet Martyn Waghorn da han fikk gå opp helt umarkert og nikke i mål.

Det ble ingen scoringer i ekstraomgangene, og dermed måtte straffesparkkonkurransen avgjøre hvem som møter Accrington Stanley borte i 4. runde om halvannen uke.

Martyn Waghorn, David Nugent, Mason Mount, Tom Lawrence og Richard Keogh scoret på alle gjestenes straffespark.

Redmonds miss gjorde at det ikke hjalp at James Ward-Prowse, Jannik Vestergaard og Matt Targett fikk ballen i mål for Southampton. Premier League-laget er ute av FA-cupen.

Frank Lampards menn fra mesterskapsserien som kan glede seg til mer cupmoro i slutten av måneden.

Samtidig satte kampen ny fart i debatten om bruk av VAR. Det ble koblet inn ved flere situasjoner onsdag, og ikke alltid med korrekt utfall. En Derby-scoring ble tilsynelatende feilaktig annullert etter videogjennomgang i første omgang, mens 1-2-målet fikk stå selv om flere Derby-spillere var offside og forstyrret keeper.

