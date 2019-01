MLS-MVP Martinez blir i Atlanta

NTB Sport

25-åringen fra Venezuela scoret 31 grunnseriemål i fjor og satte dermed ny scoringsrekord i den nordamerikanske proffligaen. Han scoret fire nye mål i sluttspillet da Atlanta ble MLS-mester i klubbens annen sesong i ligaen.

Han var også en viktig grunn til at klubben slo alle tilskuerrekorder for MLS, med snitt på over 53.000 tilskuere og 72.243 som mest i en enkelt kamp.

Martinez-suksessen førte til spekulasjoner om at han var på vei til en europeisk storklubb, men han velger å bli i USA på en vesentlig forbedret kontrakt.

