Etter at to etapper er gjennomført er det også Bevin som er føringen sammenlagt. Landsmannen Caleb Ewan ble nummer to på etappen på 122,1 kilometer fra Norwood til Angaston.

Daniel Hoelgaard ble nummer 14.

I sammendraget holder Halvorsen 14.-plassen, mens Hoelgaard er nummer 17. De er begge 15 sekunder bak lederen.

Carl Fredrik Hagen ble nummer 86, mens Sven Erik Bystrøm ble nummer 111 på etappen.

Rittet avsluttes søndag.

