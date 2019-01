Williams startet jakten på Grand Slam-rekord med knusende seier

NTB Sport

Etter bare 49 minutter var kampen i Melbourne over. Williams kunne juble for seier med settsifrene 6-0, 6-2.

Selv om Williams bare er 16.-seedet i turneringen, var det ventet at hun kom til å vinne over useedede Maria.

Den amerikanske tennisstjernen har vunnet 23 Grand Slam-titler så langt i sin karriere. Med én tittel til vil hun tangere australske Margaret Counts rekord.

Williams vant Australian Open for to år siden, men uteble i fjor på grunn av fødselspermisjon. Etter tirsdagens kamp sa hun at triumfen i 2017 er hennes største så langt i karrieren. Hun er glad for å være tilbake på den australske hardcourten.

– Jeg vet at Tatjana kan være utrolig utfordrende, spesielt for min spillestil, så jeg er glad for at jeg klarte å gjøre det jeg måtte gjøre, sa 37-åringen.

Victoria Azarenka vant Australian Open i både 2012 og 2013, men i årets utgave snublet hviterusseren i første hinder. Den tidligere verdenseneren tapte 7-6 (1-7), 4-6, 2-6 i møtet med tyske Laura Siegemund.

For snart to år siden ble Azarenka mor. Etter comebacket i 2017 har hun aldri helt klart å komme tilbake på tidligere nivå. I dag er hun rangert som nummer 53 i verden. Likevel var hun klar favoritt mot Siegemund, som besitter 110.-plassen på ATP-rankingen.

(©NTB)