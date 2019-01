NFF lar toppklubbene låne ut unge spillere gjennom hele sesongen

NTB Sport

Målet med grepet er at unge spillere lettere skal få spilletid på et høyt nivå.

– Ønsket vårt er at talentene skal ha en så bra kamparena som mulig. Vi har sett på dagens ordning og funnet ut at vi må ha et system med mer fleksibilitet, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Sportshjørnet.

Utlån av talenter har tidligere måttet skje innenfor overgangsmarkedets åpningstider.

Det har også tidligere vært en lignende variant av prøveordningen som nå blir innført, men den gang gjaldt den kun for spillere på aldersbestemte landslag. Ordningen måtte avvikles på grunn av internasjonale overgangsregler.

Fisketjønn innrømmer overfor Sportshjørnet at NFF ikke har vært i kontakt med Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) om 2019-varianten.

– Det vi prøver ut nå er litt i grenselandet, men vi har blant annet sett på ordningen Sverige har. Dette kan komme i konflikt med FIFAs regler, men er et prosjekt vi ønsker å prøve ut nå, sier han.

