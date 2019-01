Halvorsen og Hoelgaard blant de ti beste i ekstrem Australia-hete

NTB Sport

Den norske sykkelduoen ble henholdsvis nummer sju og ti i verdenstouråpningen. Viviani fikk en liten luke da han fryktløs skjøt fart ved gjerdene langs oppløpet. Italias spurtstjerne så seg aldri tilbake og seiret foran tyske Maximilian Walscheid.

Halvorsen var i mål på plassen rett foran den tredobbelte verdensmesteren Peter Sagan. Også Sven Erik Bystrøm var med da sykkelsesongen for alvor startet tirsdag. UAE-rytteren havnet på 105.-plass på den 129 kilometer lange etappe mellom North Adelaide og Port Adelaide.

Rytterne måtte takle temperaturer langt over 30 grader. Underveis måtte de også slite med kraftig vind på de australske landeveiene.

Arrangøren hadde opprinnelig lagt opp til en 3,4 kilometer lang rundløype mot slutten av etappen, men den ble droppet på grunn av den ekstreme varmen og vinden.

– Det handler nok mest om brannfare. Hvis det er for mye vind der vi skal sykle, får vi ikke lov. Det har vært en del episoder her tidligere med biler som tar fyr og starter skogbranner, så det er et av momentene det handler om, sa Sky-rytter Halvorsen til procycling.no før etappen.

Tour Down Under går over seks etapper og varer til søndag.

