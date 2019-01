NTB Sport

Babel var Liverpool-spiller fra 2007 til 2011 og har siden vært innom klubber i Tyskland, Tyrkia, De forente arabiske emirater og Spania i tillegg til hjemlandet Nederland.

Fulham håper at 32-åringen kan hjelpe laget til ny kontrakt i engelsk eliteserie. Fulham har bare Huddersfield bak se på tabellen.

Babel har fått en kontrakt som gjelder ut sesongen.

– Jeg har definitivt tro på at Fulham kan berge plassen. Det er en av grunnene til at jeg er her, å bidra til at det skjer, sier han.

