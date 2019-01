Dyrhaug operert i München

NTB Sport

Lyskeplagene har begrenset landslagsløperen både trening og konkurranser gjennom hele langrennskarrieren, og det siste året har smertene tiltatt.

I forbindelse med en legeundersøkelse på Olympiatoppen før jul fikk Tydal-løperen påvist såkalt «Gilmores Groin», en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken.

Allerede da ble det besluttet at en operasjon på nyåret var nødvendig og at Dyrhaug derfor mister VM i Seefeld i februar. Tirsdag la han seg under kniven i München.

– Nå trenger jeg å hvile noen uker, men forhåpentligvis er jeg tilbake i sporet så raskt som mulig, skriver Dyrhaug på sin Instagram-konto.

Langrennsløperen fra Tydal har VM-gull i stafett og en individuell VM-bronse på merittlista. Han er optimistisk i forhold til videre satsing i langrennssporet selv om han ikke har fått gått en eneste konkurranse denne sesongen.

(©NTB)