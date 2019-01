Dansk superkeeper med oppvisning, 28-17 over Østerrike i VM

NTB Sport

Det gjorde at danskene snudde 3-7 til 11-8 på de siste 14 minuttene av omgangen. Landin tok alt det siste kvarteret, og så krydret han oppvisningen med å score et mål da han kastet ballen over hele banen.

Det var nervøs stemning i hallen da østerrikerne utnyttet danske feil og tok grep om kampen. Skulle Danmark rote det til? Nei, etter en dansk timeout og omlegging av forsvarsformasjonen, var det som Østerrike sto til knærne i snø inn mot pause.

Torsdag spiller Norge og Danmark gruppefinale. Forutsetningene er enkle:

Begge lag er sikret å ha med seg to poeng til hovedrunden før avkast.

Så fordeles ytterligere to i oppgjøret i Boxen-arenaen. Den er utsolgt til de grader foran naboduellen. Vinneren av kampen vil ta et veldig langt steg mot semifinale.

