Bedrøvet Kanu frastjålet medaljene

NTB Sport

– Jeg kan ikke forstå hvorfor dette må skje meg. Alle medaljene jeg har vunnet, og OL-fakkelen som jeg satte enormt stor pris på, er borte. Jeg aner ikke hvordan jeg skal få dem tilbake, sier Kanu til nettstedet The Cable.

Medaljene og trofeene befant seg i en bygning han eier i Lagos, og som er gjenstand for en rettslig tvist. Det er mistanke om at forsvinningen har sammenheng med denne striden.

– Kanu har jobbet hardt for å vinne medaljene, og det smerter ham intenst at de er borte. Vi ber med respekt politiet og andre myndigheter om å jobbe hardt for å få dem tilbake og stille de skyldige til ansvar, sier Nigerias fotballpresident Amaju Pinnick.

Kanu ble to ganger kåret til årets afrikanske spiller, og han vant titler med Arsenal, Ajax og Portsmouth.

Etter at han la opp har han vært leder for en stiftelse som hjelper afrikanske barn med hjertelidelser.

(©NTB)