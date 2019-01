Sarpsborg mister Muhammed til tyrkisk fotball

NTB Sport

Det bekreftet den tyrkiske klubben på Twitter sent søndag kveld. I meldingen står det at Muhammed kommer til Erzurum mandag for å ta den medisinske testen og skrive under for sin nye arbeidsgiver.

Erzurumspor ligger tredje sist med bare 16 poeng på 17 kamper i den tyrkiske eliteserien.

Muhammed kom til Sarpsborg i 2017 etter flere år i Florø. Som flere andre av østfoldslagets spillere markerte franskmannen seg i høstens gruppespill i europaligaen. Midtbanespilleren scoret Sarpsborgs første mål i 2-3-tapet hjemme mot Besiktas.

Også Tobias Heintz fikk nettsus i den kampen. Nylig ble han solgt til Kasimpasa, som også spiller i Tyrkias toppdivisjon.

Sarpsborg har også mistet spissen Patrick Mortensen. Dansken returnerer hjem til Danmark for å spille for AGF.

Geir Bakkes lag har ikke bare latt spillere gå. Søndag opplyste Sarpsborg at den costaricanske landslagsspilleren Wilmer Azofeifa er klar for klubben.

