Murray rett ut av Australian Open etter maratonkamp

Tennisstjernen kjempet tappert og tvang fram et femte sett i den australske kveldsvarmen, men det var Roberto Bautista-Agut som kunne juble for seier.

Spanjolen vant den over fire timer lange kampen med settsifrene 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (4-7), 6-2.

I begge to de første settene ble Murray brutt én gang. På 0-2 tålte ikke Murray flere feilskjær. Også i tredje sett ble han brutt, men denne gangen slo 31-åringen tilbake med et servebrudd motsatt vei.

Dermed gikk settet til tiebreak, og der var Murray sterkest. Tiebreak ble det også i fjerde sett, som gikk uten at noen brøt hverandre. Der kom Bautista-Agut igjen til kort.

Men i det femte og avgjørende settet var en sliten Murray tappet for krefter. Bautista-Agut brøt til både 2-1 og 4-1 på veien mot avansement.

Smerter

Den tidlige exiten kan ha vært slutten på Murrays karriere. Han tok til tårene da han før helgen møtte pressen og sa at han fortsatt har store smerter i hoften.

– Jeg tror det er en sjanse for at Australian Open er min siste turnering. Jeg vet ikke om jeg klarer å spille med smertene i fire-fem måneder til, sa en tårevåt Murray fredag.

Briten mistet store deler av 2018-sesongen som følge av en operasjon i den vonde hoften.

Murray har tre Grand Slam-triumfer, to fra Wimbledon og én fra US Open. I tillegg har han vunnet OL to ganger.

Lett for Nadal

Tidligere mandag tok Rafael Nadal seg komfortabelt videre i Australian Open. Han hadde ikke spilt en tellende kamp på flere måneder, men tok seg enkelt av hjemmehåpet James Duckworth med settsifrene 6-4, 6-3, 7-5.

Nadal brøt motstanderens serve umiddelbart i kampens første game. Da var tonen satt, og han servet problemfritt hjem det første settet.

Duckworth kom godt i gang i sett nummer to. Han var foran med 2-0, men Nadal slo hardt tilbake. Verdenstoeren avgjorde kampen med et servebrudd i tredje setts siste game.

Nadal har hatt en litt brokete oppladning til årets første Grand Slam-turnering. I høst kortet han ned på 2018-sesongen for å ta en fotoperasjon.

Femteseedede Kevin Anderson er også videre til 2. runde. Sørafrikaneren trengte fire sett for å slå franske Adrian Mannarino, mens Roger Federer tok seg greit av usbekiske Denis Istomin. Sveits-legenden vant med 6-3, 6-4, 6-4.

Verdensener Novak Djokovic spiller først tirsdag.

Fort gjort

På kvinnesiden fikk Caroline Wozniacki en effektiv start på sitt tittelforsvar. Dansken slo ut belgiske Alison Van Uytvanck med 6-3, 6-4.

I en annen kamp viste Maria Sjarapova ingen nåde da hun knuste britiske Harriet Dart 6-0, 6-0. Russeren avgjorde kampen etter bare 31 minutter.

Sjarapova er for tiden rangert som nummer 30 på verdensrankingen. I neste runde møter hun svenske Rebecca Peterson. 31-åringen ble for noen sesonger siden utestengt i 15 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet meldonium. Det var et stoff hun hadde brukt i ti år.

Hun gjorde comeback i Australian Open i fjor. Da røk Sjarapova ut i tredje runde. Denne gangen håper russeren på en mer vellykket Grand-Slam-jakt. Fra før har hun fem GS-titler, der den ene kom i Melbourne i 2008.

