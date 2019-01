Total norsk dominans i kontinentalcupen kombinert

NTB Sport

Værforholdene førte til endringer i det oppsatte programmet i Ruka. Hopping kunne ikke gjennomføres lørdag, og i stedet gjorde man unna langrennsdelen av fellesstarten. Der var Leif Torbjørn Næsvold beste nordmann med 7.-plass, og han hadde 10,7 poeng å ta igjen på ledende Bernhard Flaschberger i bakken.

Søndag gjorde de norske likevel rent bord. Næsvold var nest best i hopprennet og vant sammenlagt foran tre landsmenn. Sindre Ure Søtvik var best av alle i bakken med et hopp på 129,5 meter og hoppet seg opp fra 18.- til 2.-plass.

Harald Johnas Riiber ble nummer tre og Simen Kvarstad nummer fire. De avanserte fra henholdsvis 8.- og 22.-plass etter langrennet.

Fredag vant Næsvold foran Riiber, Søtvik og Simen Tiller i det første individuelle rennet i Ruka.

Søndag ble Tiller nummer åtte og Aleksander Skoglund nummer ti.

Det overrasket ingen at Norge vant også lagkonkurransen senere søndag. Tiller, Søtvik, Riiber og Næsvold var best i bakken og vant over minuttet foran Tyskland selv om de norske bare hadde fjerde beste langrennstid. Østerrike og Japan fulgte på de neste plassene.

