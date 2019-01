Storhamar med uavgjort mot «norske» Esbjerg i EHF-cupen

NTB Sport

De fremmøtte på Hamar fikk servert en jevnspilt oppgjør søndag ettermiddag. Storhamar var i føringen etter ti minutter før lagene fulgte hverandre som skygger fram til pause på stillingen 14-15. Da rykket danskene ifra og ledet på det meste med fem mål.

Likevel klarte vertene å skru på turboen og snu 18-23 til 24-23 ti minutter før slutt.

Avslutningen ble av det nervepirrende slaget da ingen av lagene klarte å rykke ifra motstanderen. Seksten sekunder før slutt sendte Estavana Polman gjestene i føringen med 27-28, men Heidi Løke ville det annerledes og sikret poengdeling åtte sekunder før slutt.

Løke ble kampens store spiller med ti nettkjenninger på tolv forsøk.

Esbjerg stilte med hele seks norske spillere i troppen. Kristine Breistøl scoret flest av de norske hos gjestene med sine fem nettkjenninger. Marit Røsberg Jacobsen og Sanna Solberg noterte seg for to mål hver, mens Vilde Ingstad fikk nettsus tre ganger. Marit Malm Frafjord fikk gult kort. Også målvakt Rikke Marie Granlund var i danskenes tropp.

Resultatet gjør at Storhamar står med ett poeng etter to kamper i gruppespillet. Forrige uke gikk laget på et 23-25-tap borte mot tyske Bietingheim. 19. januar venter Magura Cisnadie i Romania.

Larvik tapte 26-32 borte mot russiske Kuban Krasnodar i gruppe C tidligere søndag. Vestfoldingene står uten poeng etter to kamper og møter Besancon kommende søndag.

