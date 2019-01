NTB Sport

Kostas Fortounis og Miguel Angel Guerrero scoret målene for Olympiakos, som festet grepet om 2.-plassen. Opp til serieleder PAOK er det hele åtte poeng.

PAOK vant 3-0 borte mot Asteras Tripolis selv om laget måtte avslutte med ti mann etter at Leo Matos fikk sitt annet gule kort. Vieirinha og Mauricio scoret for gjestene før et selvmål på overtid fastsatte resultatet.

Helgens runde var de første seriekampene etter dommerstreiken som førte til stopp i gresk fotball rett før jul.

