Messi med seriemål nummer 400, Real Madrid slet mot Betis

Barcelona vartet opp med sin sjette strake ligaseier med 3-0 hjemme mot Elbar. Storklubben leder La Liga fem poeng foran Atlético Madrid. Avstanden ned til erkerival Real Madrid så lenge ut til å øke fra 10 til 12 poeng, men Daniel Ceballos sikret tre etterlengtede poeng mot gamleklubben Betis.

Lionel Messi noterte seg for en ny milepæl da han doblet ledelsen for Barcelona. Scoringen var argentinerens nummer 400 i La Liga etter debuten i august 2005. Han er den første som når det tallet. Kampen var 31-åringens 435. i divisjonen.

– Målene hans er stratosfæriske, helt utrolige, men han gjør så mye mer enn å score. Han skaper masse for de andre også. Han er fra en annen galakse, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde om Messi.

Argentineren topper scoringslista i La Liga med 17 mål og har 23 mål totalt denne sesongen.

Luis Suárez sendte vertene i ledelsen etter tjue minutter og ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet til 3-0 etter timen. Seieren var viktig etter at katalanerne tapte 1-2 borte mot Levante i første oppgjør i den spanske cupen torsdag. Returoppgjøret spilles torsdag.

Real Madrid fikk det tøft mot Betis i Sevilla. Luka Modric sendte gjestene i føringen, men i annen omgang skrudde vertene på turboen og utlignet ved Sergio Canales etter 70 minutter. Betis styrte det meste etter pause og hadde 74 prosent av ballinnehavet totalt.

Likevel hindret Daniel Ceballos et nytt feilskjær for Madrid-klubben. To minutter før slutt sørget spanjolens frisparkscoring for en etterlengtet trepoenger etter ett poeng på de to siste seriekampene. Seieren gjør at storklubben klatrer opp til fjerdeplass siden Alavés spilte uavgjort mot Girona lørdag.

Antoine Griezmann ble matchvinner fra straffemerket da Atlético Madrid slo Levante på hjemmebane. Hovedstadslaget har nå en luke på fem poeng ned til tredjeplasserte Sevilla, som tapte 0-2 borte mot Athletic Bilbao. Sevilla har i sin tur ett poeng ned til Real Madrid.

