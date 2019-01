Lundby slo knockout på rivalene med sesongens første seier

NTB Sport

Totningen tok sin første verdenscupseier for sesongen hele 19,3 poeng foran toeren Katharina Althaus fra Tyskland. Juliane Seyfarth sørget for at det ble to tyskere på pallen, men Lundby kunne de ikke gjøre noe med.

Riktignok hadde ikke den norske 24-åringen en skremmende luke etter første omgang. Da ledet hun 3,4 poeng foran Althaus etter et svev på 128 meter. Men i finaleomgangen satte Lundby inn støtet og hoppet 133,5 meter mot Althaus' 126.

Seieren er den regjerende OL-mesterens 14. i verdenscupen.

– Denne seieren betyr utrolig mye. Jeg følte virkelig at jeg fortjente å vinne i dag, sa Lundby til nettstedet berkutschi.com.

Jobbet mentalt

Lundby sa i et intervju like etter hoppseieren at det var fine flyforhold. Hun mente sitt første hopp var ruskete, men hun berget seg ved å fly ned i den japanske storbakken. Finalesvevet beskrev som et godt hopp.

– De andre henger ikke med når jeg tar ut mine beste hopp, sa Lundby.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier Lundby har gjort mye jobb mellom rennene.

– En meget fortjent og ikke minst gledelig seier. Jobben som er gjort etter rennene i Premanon før jul har vært av ypperste kvalitet. Maren viser at hun er sterk mentalt når hun klarer å snu det som skjedde i 1. omgang i går til pallen og bakkerekord, og ikke minst den overbevisende seieren i dag. Det betyr mye for alle oss i NSF hopp i den situasjonen vi nå er i, sier Bråthen til berkutschi.com.

Klatret

Han viser til lørdagens renn i Sapporo hvor Lundby fikk seierssjansen ødelagt av elendige forhold i 1. omgang, men hvor hun i finaleomgangen satte bakkerekord og ble nummer tre.

Lundby hadde vært på pallen i fire av seks renn i vinter før seieren endelig kom.

I verdenscupen sammenlagt klatret hun opp til 2.-plass. Lundby står med 438 poeng mot Althaus' 530. Den tyske lederen har vunnet tre renn i vinter. Forrige sesong totaldominerte Lundby verdenscupen.

Anna Odine Strøm gjorde to hopp på 114,5 og 115 meter i søndagens renn. Det holdt til en 7.-plass, som var ett hakk ned fra førsteomgangen. Silje Opseth ble nummer 19 etter svev på 102 og 110,5 meter.

(©NTB)