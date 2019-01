King målløs da Everton tok alle poengene mot Bournemouth

NTB Sport

Etter fire kamper på rad uten seier på Goodison Park lykkes det endelig for Everton å kapre alle poengene på eget gress.

Kurt Zouma og Dominic Calvert-Lewin ble Evertons redningsmenn i annen omgang, da de sørget for at King og Bournemouth måtte reise tomhendt hjem fra Liverpool, i sin fjerde seriekamp på rad uten seier.

Nordmannen fikk tillit fra start og kom seg til et par gode sjanser, men for åttende kamp på rad gikk den norske spissen målløs av banen.

Det var Bournemouth som kom best i gang, og kunne tatt ledelsen ved King allerede etter fem minutter. 26-åringen mottok en hard pasning innenfor femmeteren, men klarte ikke å få ballen inn i nettmaskene.

Stolpetreff

Bortelaget fortsatte å kjøre kampen, og etter kvarteret burde David Brooks gitt Bournemouth ledelsen da han kom alene med Jordan Pickford, men ballen traff stolpen før den ble klarert. Også Junior Stanislas var nær ved å sette ballen i nettet på frispark etter halvtimen.

Hjemmelaget hadde lite å by på de første 45 minuttene, og Michael Keanes heading over mål like før pause var det nærmeste Everton var i første omgang.

Etter pause kom Everton mer med i kampen, og Richarlison var centimeter unna å sende hjemmelaget i føringen på en stor dobbeltsjanse tre minutter etter pause. Sjansen endte med at Nathan Aké reddet på strek.

Presset for utligning

Everton skulle likevel ta ledelsen, men måtte vente til kvarteret ut i annen omgang. Lucas Digne tok seg av returen etter corner, forserte til dødlinjen og la et strøkent innlegg foran mål. Der kom Kurt Zouma stormende og stanget inn sitt første mål i Everton-trøya.

Richarlison hadde et par muligheter til å doble ledelsen, men brasilianerens forsøk gikk stort sett utenfor mål.

Etter hvert som klokka nærmet seg 90 minutter la Everton seg lenger og lenger bak på banen og forsøkte å trygge seieren, mens gjestene presset på for utligning.

Kaotiske tilstander

De siste minuttene var det til tider kaotiske tilstander inne boksen til Everton, og til slutt handlet alt om å holde unna for hjemmelaget. På overtid av de fem tillagte minuttene åpnet det seg helt bakover for gjestene, noe Everton utnyttet til fulle.

Hjemmelaget kontret inn 2–0 ved Dominic Calvert-Lewin.

Med tre poeng er Everton oppe på 10.-plass med 30 poeng etter 22 kamper, mens Bournemouth blir liggende med 27. Det holder til 12.-plass så langt.

Også neste runde spiller Everton hjemme. Da kommer Southampton på besøk til Goodison Park, mens Bournemouth tar imot Chelsea.

