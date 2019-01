Skar lekte seg til sprintseier i Dresden

NTB Sport

Det var Bjørnestad Skars første seier i verdenscupen på nesten to år. Nordmannen var sterk gjennom hele dagen, og i finalen var han best da det gjaldt. Han viste at formen er i rute før ski-VM i Seefeld i slutten av februar.

Gleb Retivykh fra Russland tok annenplass, mens Erik Valnes overrasket stort og ble nummer tre. 22-åringen hadde 22.-plass som sitt beste resultat i verdenscupen fra før, men i Dresden viste han at han har mye på lager.

Valnes herjet i semifinalen, og i finalen ble han hindret tidlig i løpet da to franskmenn gikk i bakken. Likevel gikk han seg sterkt opp og ble altså nummer tre.

Federico Pellegrino var favoritt, men italieneren ble disket i kvartfinalen.

Flere av verdens beste løpere manglet i tyske Dresden. Blant andre Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og flere russiske kanoner sto over etter å ha slitt seg ut i Tour de Ski.

I dameklassen ble det nok en gang svenske Stina Nilsson som gikk til topps.

(©NTB)