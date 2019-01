Norsk nedtur på kvinnenes jaktstart i skiskyting

NTB Sport

Olsbu Røiseland hadde et godt utgangspunkt, men svak skyting spolerte for Froland-jenta på lørdagens 10 kilometer jaktstart. Hun måtte til slutt ta til takke med en 12.- plass i rennet som ble vunnet av italienske Lisa Vittozzi.

Anastasia Kuzmina ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til Anaïs Chevalier fra Frankrike. Olsbu Røiseland var over ett og et halvt minutt bak vinneren etter å ha skutt fem bom.

Hun startet dagen på fjerdeplass etter et sterkt sprintrenn torsdag. Ingrid Landmark Tandrevold startet som nummer 14, mens Tiril Eckhoff hadde et tungt utgangspunkt etter å ha blitt nummer 33 på sprinten.

Tandrevold så ut til å kunne ta en plass på pallen, men bommet på sine to siste skudd på tredje skyting. Etter to nye bomskudd på den fjerde skytingen endte hun til slutt langt bak på en 15.-plass.

En opptur ble det derimot for Karoline Offigstad Knotten. Hun startet helt nede på 50.-plass, men gikk seg kraftig opp og ble til slutt nummer 28.

For Tiril Eckhoff var det derimot lite som stemte også lørdag. Sju bom ble det på standplass, og den norske skiskytterprofilen ble nummer 34.

– Nå stemmer ingenting for Tiril dessverre. Det er så vondt å se på nå, når ingenting fungerer, sa NRK-ekspert Ola Lunde på direkten.

