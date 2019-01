Golf: Skarpnord tapte seierskampen i Abu Dhabi med ett slag

NTB Sport

Østfoldingen startet sisterunden i Abu Dhabi på delt 3.-plass og to slag bak teten. Med en 68-runde rykket hun opp én plassering, men greide akkurat ikke å vippe Hull ned fra toppen.

Den engelske 22-åringen vant turneringen med en 69-runde lørdag. Hull hadde blant annet en eagle på veien mot seier.

Skarpnord hadde seks birdier og to bogeyer under sisterunden. Over tre dager endte hun totalt på 209 slag, som var sju under par. Serien var 71-70-68. Det skilte til slutt fire slag ned til den svenske treeren Caroline Hedwall.

Skarpnord står med tre seirer på europatouren. 32-åringens siste kom i Sør-Afrika i 2013.

Tonje Daffinrud havnet på 38.-plass. Det var ett hakk ned på resultatlista fra dagen før. Hun hadde serien 74-77-74. Med det gikk hun gjennom turneringen åtte slag over par.

