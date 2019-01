Christensen ødela fortann i redningsrush, norsk 40-21 over Saudi-Arabia i håndball-VM

NTB Sport

Målvaktsveteranen er et klart annetvalg bak Torbjørn Bergerud, men i den andre kampen i mesterskapet fikk han sjansen fra start.

Etter et kvarters spill hadde Christiansen stoppet ni av 12 skudd. Det er en redningsprosent på 75. Den statistikken kunne selvfølgelig ikke holde særlig lenge, men Christensen kom meget bra fra kampen totalt sett.

Rett etter pause ble han skutt i senk. Hassan Aljanabi klinket ballen rett i ansiktet på Christansen. Keeperen gikk ned som en utslått tungvektsbokser før han kom seg på beina.

– Det er viktig for meg å få en god start på mesterskapet selv om det «bare» var mot Saudi-Arabia. Jeg tror jeg må en liten tur til tannlegen. Det er en liten bit (av den ene fortanna) som er borte, sier Christensen til NTB.

– Den satt bra, men jeg var ikke borte på noe tidspunkt, sier han om situasjonen som sendte ham i bakken.

18-åringen Alexander Blonz grep sjansen da han fikk den. Han scoret fem mål på seks avslutninger før pause.

Løpsvillig

Norge sparte Sander Sagosen som et ledd i planen om å ha ham på topp senere i VM. Et aggressivt norsk forsvar og mange redninger gjorde at det flommet over av kontringsmuligheter. De tok Norge stort sett godt vare på vei til 20-10 ved pause.

For landslagssjef Christian Berge ble kampen en ny mulighet til å få flere spillere i gang. Det lyktes han godt med for Magnus Abelvik Røds del. Oslogutten sto for seks scoringer på like mange skudd i 1.-omgangen og bra jobb i forsvar. Han norsk toppscorer med ni mål totalt og ble kåret til banens beste.

Espen Lie Hansen våknet også skikkelig til liv i 2.-omgangen der han hamret inn mål på mål. Han stoppet på åtte.

Enkelt

Saudi-Arabia blir en enkel motstander for flere lag i VM. Spillerne deres veide i snitt ti kilo mindre enn de norske gutta. De var også 12 centimeter lavere i gjennomsnitt enn Norge.

VM fortsetter for Norge mot Østerrike mandag. Østerrikerne sto for en blemme av de sjeldne lørdag. Det ble timålstap mot Chile.

(©NTB)