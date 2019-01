Zubkov fikk rettens medhold, vil ikke gi fra seg OL-gullene

NTB Sport

Zubkov var Russlands flaggbærer da Sotsji-lekene i 2014 ble innledet, og han vant gull både i toerbob og firerbob. I 2017 ble han imidlertid diskvalifisert og fradømt begge medaljene av IOC etter avsløringene av russisk dopingjuks. Diskvalifikasjonen ble i fjor opprettholdt av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

I november fikk Zubkov derimot medhold i Russlands høyeste sivile rettsinstans, som fant at CAS-behandlingen var «urettferdig» og dermed ikke gyldig i Russland. Dermed kan Zubkov fortsatt kalle seg olympisk mester, men bare i hjemlandet.

Fredag avviste retten en anke fra Russlands OL-komité, som med IOCs støtte framholdt at dersom Zubkov får beholde gullmedaljene kan det «kaste tvil om hvorvidt Russland virkelig overholder hovedprinsippene i kampen mot doping».

Farlig

Juri Ganus, som er leder i Russlands antidopingbyrå (Rusada), sa til AP at rettslig medhold for Zubkov danner en «farlig presedens». Han sammenlignet det med et ishockeylag som underveis i kampen bytter ut dommerne med sine egne dommere.

– Det kaster tvil over idrettens voldgiftssystem, sa han.

Zubkov bedyrer fortsatt sin uskyld.

– Jeg er en ren utøver. Om du ikke kjenner min historie kan du søke i Wikipedia og se hvor mye jeg har gjort for idretten. Jeg ga sporten 30 år av mitt liv og vant gullmedaljene mine, sier han.

Vil tilbake

Russlands OL-komité har tidligere uttalt at man ved å trosse IOC kan risikere utelukkelse fra framtidige OL. I en uttalelse fra den internasjonale OL-komiteen fredag går man ikke så langt, men gjør det klart at man vil ha Zubkovs medaljer tilbake.

Ganus uttalte seg for øvrig fredag også om at WADA-eksperter nå har fått tilgang til databasen til antidopinglaboratoriet i Moskva og er i ferd med å innhente data derfra. Det var en av betingelsene da WADA i fjor høst opphevet utelukkelsen av Rusada.

– Selvsagt er vi fornøyd med dette. Det er ingen annen vei for Russland tilbake til full deltakelse i internasjonal idrett, sa han til AP.

