Uredd Blonz før VM-debuten: Vil ha mer enn sølv

Magnus Fredriksen og Henrik Jakobsen ble ikke meldt inn til Tunisia-kampen. Blonz kom med blant de 16 utvalgte.

I Boxen-arenaen er det plass til nesten 15.000 tilskuere. Blonz virker å ta det ganske iskaldt.

– Det er en fin arena og i hvert fall den største jeg har spilt i noen gang. Jeg tenker ikke på om det er mange tilskuere på en kamp, sa Blonz til NTB torsdag.

Nå går han fra spill på andre nivå i Norge med Viking til en rolle for et lag som sikter på å ta VM-gullet.

– Jeg føler at jeg har fått vist hvorfor jeg ble tatt med, men jeg kunne kanskje ha gjort det enda litt bedre på trening uten at jeg tenker så mye på det, sa Blonz.

Han flytter til Elverum til sommeren og får bedre matching der.

– Hva kan vi forvente av Norge i VM?

– Det kan du forvente det aller beste av. Norge tok jo sølv forrige gang, så det er ikke noen vits i å gå for noe lavere enn det. Det er en vei som teller, og det er opp.

For mange

Norge er i Herning med 18 spillere, men det er to flere enn de som kommer med til kampene. Blonz er sett på som et kjempetalent.

Fredriksen slet med en skade i magen på treningen torsdag. Jakobsen nådde ikke opp i kamp med flere linjespillere.

Hver deltakernasjon kan bare gjøre tre bytter i løpet av VM. Norges landslagssjef Christian Berge er meget kritisk til dette.

– Det burde vært flere muligheter. Bytter du inn en spiller og så samme mann ut, teller det for to. Og jeg må spare et mulig bytte på keeperplassen helt til vår siste kamp, sa han til NTB før VM-avreise.

