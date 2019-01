Stockholms OL-søknad levert, med politisk støtte

NTB Sport

Politikerne i Stockholm ombestemte seg i siste øyeblikk og sa fredag ja til lekene. Dermed økte sjansen for at olympiske vinterleker for aller første gang vil bli arrangert i Sverige.

Det vil i så fall skje med alpint i Åre, hopp i Falun, bob og aking i Sigulda i Latvia.

– Dette er en seier, sier leder i Sveriges olympiske komité Peter Reinebo etter den overraskende politiske støtteerklæringen.

Fortsatt mangler statsgarantien. Siden Sverige i øyeblikket er uten regjering har Den internasjonale olympiske komité (IOC) gitt svenskene utsettelse med å få på plass den.

Den andre kandidaten til å arrangere lekene om sju år er Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia. IOC fatter sin avgjørelse i juni.

Nei ble ja

I april 2017 sa det daværende sosialistiske bystyret i Stockholm tydelig nei til OL-planene, med begrunnelse at søknaden ikke hadde bred støtte.

Det så ikke særlig lysere ut i oktober i fjor, da det nye blågrønne styret i byen kom på plass og ga beskjed om at man ville si nei til OL ettersom det ikke var tilstrekkelig tid til å utrede saken og fatte en avgjørelse.

En måned senere var stemningen fortsatt negativ, men idrettsbyråd Karin Ernlund sa da at man var villig til å se nærmere på Sveriges OL-komités konsept for lekene. Siden har det vært hyppig møtevirksomhet.

Fredag, samme dag som søkefristen utløp, snudde politikerne. Ernlund meddelte at Stockholm er rede til å leie ut arenaer og stille offentlige plasser til disposisjon i forbindelse med lekene.

Bakgrunnen for at politikerne har ombestemt seg er at IOC har åpnet for et helt nytt konsept i avviklingen av olympiske leker. Vertsbyene skal ikke lenger stå som formelle arrangører og behøver heller ikke å gi økonomisk garanti. Eneste krav til Stockholm by var å få leie arenaer og benytte offentlige rom som gater og torg.

Ny informasjon

– Det har kommet helt ny informasjon, og det avgjørende er at Stockholm ikke trenger å stille økonomisk garanti. Da sier vi at vi selvsagt vil leie ut arenaene våre og stille våre offentlige rom til disposisjon, sier Ernlund.

Hun sier at et stort arrangement som OL kan ha positiv effekt for byens næringsliv.

– Men det viktigste er at Stockholms skattebetalere ikke skal betale regningen.

Reinebo sier at søknaden ville blitt levert selv uten tilslutning fra Stockholm-politikerne.

– Men dette er et signal til verden om at det ses positivt på at vi vil arrangere OL her. Veldig mange biter av puslespillet er på plass nå, sier Reinebo.

