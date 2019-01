Skarpnord i seierskampen i Abu Dhabi

NTB Sport

Det er bare to slag under par, men det var et kjempesterkt resultat under svært vanskelige forhold med kraftig vind. Skarpnord var en av fire spillere som nøyde seg med 70 slag fredag. Ingen så 60-tallet.

Runden førte henne opp til delt 3.-plass, to slag bak ledende Charley Hull fra England. En annen engelsk spiller, Jodi Ewart Shadoff, er på 2.-plass ett slag bak Hull.

Skarpnord deler tredjeplassen med svenske Cajsa Persson og spanske Luna Sobron.

– Vinden i dag var latterlig. På ett hull kom jeg ikke fram til flagget selv om det var 120 yards unna og jeg brukte en kølle som jeg vanligvis slår 165-170 yards med, sa Hull.

Tonje Daffinrud var blant dem som slet i vinden. Hun trengte 77 slag fredag og falt til delt 37.-plass, hele 12 slag bak lederen.

Turneringen i Abu Dhabi avsluttes lørdag.

