Ruud vil ikke opereres: – Risikoen er litt for høy

NTB Sport

Ruud sliter med en utvekst på hoftebenet, som kan gjøre vondt og begrense bevegeligheten. Ruud røyk denne uken ut allerede i 1. runde av kvalifiseringen til Australian Open. I ettertid har han blitt undersøkt av spesialister.

En eventuell operasjon kan fjerne problemet, men 20-åringen vil foreløpig unngå et inngrep.

– Det er jo noe man kan gå inn å operere vekk, men risikoen for at det da oppstår andre skader er høy, og litt for høy til at jeg ønsker å gjøre det nå, sier Ruud til Eurosport.

Problemet Ruud sliter med er vanlig blant tennisspillere, men man kan hevde seg helt i toppen selv om man har den type skade.

– Hadde jeg visst at alt gikk helt perfekt i en operasjon ville jeg jo sluppet å få vondt, så det høres jo veldig enkelt ut som den eneste løsningen. Men det er en del sener som ligger over som må skjæres i, og det kan være hoftebenet blir liggende feil etter operasjonen, og at man da kan få andre slitasjeskader, sier Ruud.

20-åringen forsvant altså ut i Australian Open allerede i den første kvalifiseringsrunden. I fjor spilte han seg helt til 2. runde i hovedturneringen i Melbourne.

(©NTB)