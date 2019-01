Nash stoppet av hjernerystelser

NTB Sport

34-åringen fra Toronto spilte ni sesonger for Columbus Blue Jackets og seks for New York Rangers før han spilte sine 11 siste kamper for Boston Bruins forrige sesong.

Det var i kamp for Bruins at en takling mot hodet påførte ham den siste av flere hjernerystelser i en NHL-karriere som strakte seg over 15 sesonger.

– På grunn av vedvarende symptomer etter hjernerystelsen han pådro seg i mars ser Rick Nash seg tvunget til å avslutte karrieren som ishockeyspiller. Legene mener at faren for ytterligere hjerneskade vil være stor om han spiller videre, heter det i en uttalelse fra agentbyrået Top Shelf Hockey.

– Rick vil takke alle som har støttet ham i denne vanskelige perioden.

Nash endte med 437 mål og 368 assist på 1060 grunnseriekamper, 18 mål og 28 assist i 89 sluttspillkamper. Han spilte med Espen «Shampo» Knutsen i Blue Jackets og med Mats Zuccarello i Rangers, og han vant OL-gull i 2010 og 2014 i tillegg til VM-gull i 2007.

