Graabak på annenplass etter sterk avslutning

27-åringen fra Trondheim spurtet inn til annenplass etter en gnistrende sisterunde. Johannes Rydzek var raskest, mens Mario Seidl, som ledet klart etter hopprennet, ble nummer tre.

Jarl Magnus Riiber ble nummer fire, mens Jan Schmid kom i mål på 9.-plass, et drøyt minutt bak vinneren.

Riiber gikk ut som nummer to, 39 sekunder bak ledende Mario Seidl fra Østerrike. Den norske kometen, som har vært helt overlegen denne sesongen, knappet tidlig inn tid. Halvveis var avstanden på 18 sekunder, mens en trio bestående av Jørgen Graabak, Johannes Rydzek og Akito Watabe fulgte like bak.

Ut på den tredje av fire runder ble en trio til en kvartett, da Riiber ble hentet inn. De fire slet lenge med å knappe inn på Seidl, men virket mer interessert i hvem som skulle dra gruppen. Det forsto NRK-ekspert Fred Børre Lundberg lite av.

– Det er litt unødvendig å drive å lure sånn og så bli nødt til å spurte om en annenplass. Det er litt bortkastet, sa han.

Men med en drøy kilometer igjen klinte virkelig Rydzek til, og fikk Jørgen Graabak på slep. De to hentet inn Seidl. Rydzek ble for sterk i avslutningen, og dermed ble det en kamp om annenplassen for Graabak.

