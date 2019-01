Fredrik Brustad klar for Mjøndalen

NTB Sport

Det melder både hans tidligere klubb Molde og Mjøndalen fredag i pressemeldinger. Oslogutten har vært Molde-spiller siden sommeren 2016.

– Vi er svært godt fornøyd med at Fredrik har valgt å signere for oss. Han tilfører oss mye offensiv kvalitet og rutine som vi har behov for i returen til Eliteserien. Vi ønsker ham velkommen til Mjøndalen og takker samtidig Molde og agent Espen Røbekk for godt samarbeid vedrørende avtalen, sier sportslig leder Kenneth Karlsen i Mjøndalen.

Brustad har spilt for Stabæk og Molde i norsk eliteserie og for AIK i Allsvenskan. Det siste halve året har han vært utleid til den skotske eliteserieklubben Hamilton.

