Fàbregas klar for Monaco

NTB Sport

Medier har skrevet at Monaco betaler nesten 100 millioner kroner for Fàbregas, men en kilde sier til nyhetsbyrået AFP at Premier League-klubben bare vil motta prestasjonsrelatert kompensasjon.

31-åringen gjenforenes på middelhavskysten med Thierry Henry, som han i begynnelsen av karrieren spilte sammen med i Arsenal. Henry har vært trener for Monaco siden oktober og sliter med å få laget til å prestere. Den suksessvante klubben er i øyeblikket på nedrykksplass.

Både Henry og Fabregas forlot Arsenal til fordel for Barcelona, men sistnevnte vendte tilbake til Premier League som Chelsea-spiller sommeren 2014. Han ble takket av som Chelsea-spiller i FA-cupkampen sist helg.

Monaco har allerede sikret betydelige forsterkninger siden overgangsvinduet åpnet. Naldo ble hentet fra tyske Schalke, mens den franske U21-landslagsspilleren Fode Ballo-Touré er kjøpt fra Lille for 11 millioner euro.

William Vainqueur, med fortid i Marseille og Roma, var også på vei fra tyrkiske Antalyaspor, men han besto ikke legesjekken fredag, og den overgangen gikk derfor i vasken.

Fabregas kan debutere mot Marseille søndag.

(©NTB)