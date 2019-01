Ødegaard og Maars scoret i treningskamper

NTB Sport

Ødegaard satte inn 2-1-målet i slutten av første omgang etter flott samspill med Oussama Darfalou og Roy Beerens. Vjatsjeslav Karavajev og Bryan Linssen var øvrige scorere i seieren.

Også Bjørn Maars Johnsen var målscorer fredag, da mange norske landslagsspillere var i aksjon i treningskamper for sine lag i varme strøk under vinterpausen. Spissen scoret for AZ Alkmaar i 1-1-kampen mot tsjekkiske Slovacko i Tyrkia.

Det var den første av to treningskamper AZ spilte i Belek fredag. Johnsen scoret ledermålet etter en drøy halvtime, da han ble spilt gjennom og scoret alene med keeper. Fire minutter før slutt utlignet Slovacko. Da var Johnsen byttet ut. Jonas Svensson spilte hele kampen for AZ.

Fredrik Midtsjø spilte i den andre kampen fredag, som endte med 2-3-tap mot tyrkiske Fenerbahçe. Mats Seuntjens scoret begge lagets mål. Midtsjø ble byttet ut på 2-2 kvarteret før slutt.

Også Hoffenheim spilte to treningskamper fredag, under sitt treningsopphold i spanske Murcia. Håvard Nordtveit spilte hele kampen i 2-3-tapet mot Anderlecht, mens St. Truiden ble slått 5-2 med andre spillere. Mot Anderlecht måtte Hoffenheim spille over en time i undertall etter en utvisning.

Mats Møller Dæhli leverte forarbeid til et mål da St. Pauli tapte 2-3 for Charleroi i Spania.

Sander Berge spilte en drøy time da Genk spilte 2-2 mot Schalke i Benidorm.

