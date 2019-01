Spansk politi sprengte gjeng som fikset tenniskamper

NTB Sport

Det opplyste politiet torsdag. Blant de mistenkte er flere spillere, hvorav en som deltok i fjorårets US Open. Ingen av dem er navngitt av politiet.

I en uttalelse heter det at organisasjonen bestakk tennisspillere for å fikse kamper i Futures- og Challenger-turneringer, de lavere nivåene i profesjonell tennis der unge spillere starter i forsøket på å nå de lukrative ATP- og WTA-tourene.

Etterforskningen ble innledet etter en formell henvendelse fra tennissportens integritetsenhet (TIU), organet som er opprettet for å overvåke sporten og jobbe mot korrupsjon og kampfiksing.

Ifølge spanske medieoppslag om aksjonen er Marc Fornell-Mestres, en spansk spiller som i 2007 var rangert som nummer 236 i verden, en av organisasjonens ledere. Mange av de andre skal ha armensk bakgrunn.

Fornell-Mestres ble i fjor suspendert av TIU som følge av mistanke om brudd på antikorrupsjonsreglementet.

Ifølge Europol skal de mistenkte i saken ha «bestukket spillere for å sikre forhåndsbestemt utfall av kamper og brukt identiteten til tusenvis av personer til å plassere veddemål på de fiksede kampene».

– De var til stede under kampene for å sikre at spillerne gjorde som avtalt og ga beskjed til andre medlemmer i gruppen om å plassere veddemålene, heter det videre fra Europol.

Ifølge spansk politi har gjengen operert iallfall siden februar 2017.

