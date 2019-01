Lett for Tyskland i håndball-VMs åpningskamp

NTB Sport

Det var spilt bare noen sekunder da Jung ga Korea ledelsen 1-0, men før det var spilt to minutter var tyskerne i ledelse for godt foran 13.500 tilskuere i Berlin. Hjemmelaget har store ambisjoner i VM, og torsdagens motstander var ingen målestokk.

Korea kommer neppe til å hevde seg sportslig, men deltakelsen med et felleslag har stor symbolverdi. Det er første gang det skjer i håndball, etter at Sør- og Nord-Korea i fjor stilte felles lag i ishockey for kvinner under Pyeongchang-OL og i bordtennis under VM.

Koreas VM-tropp består av 20 spillere, mot 16 for øvrige lag. Fire av spillerne er nordkoreanere, og det er bestemt at minst en av dem skal komme i spill i hver kamp.

– Dette er enda en brikke i et stort puslespill vi er i ferd med å legge, sa Sør-Koreas ambassadør Jong Bum-goo torsdag til Süddeutsche Zeitung.

Tyskland ledet 17-10 ved pause, og kampen var i praksis avgjort allerede da. Uwe Gensheimer, som er lagkamerat med Sander Sagosen i Paris Saint-Germain, ble toppscorer med sju mål.

– Det var viktig for oss å få en god start, og denne starten var super, sa Gensheimer til ZDF.

– Alle spillerne kom godt i gang. Jeg er svært tilfreds, sa trener Christian Prokop.

Senere torsdag spiller den andre vertsnasjonen, Danmark, sin åpningskamp mot Chile i København.

(©NTB)