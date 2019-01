Ingebrigtsen mener han har krav på inntil ti millioner kroner

NTB Sport

Det kommer frem i sluttinnleggene til rettssaken som starter 21. januar.

Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun fikk sparken 19. juli. De mener begge at oppsigelsen er ugyldig og har gått til rettssak mot sin tidligere arbeidsgiver.

Det er Adresseavisen som har fått tilgang på innleggene, som er sendt fra advokat Stein Kimsås-Otterbech, til Sør-Trøndelag tingret. Avisen skriver at Ingebrigtsen vil kunne kreve opp mot ti millioner kroner. Det innebærer tapt inntekt av grunnlønn ut 2020, men også bonus han ville tjent for RBKs serie- og cupgull i 2019. Det innebærer også kompensasjon for tort og svie.

Rosenborg på sin side mener de ikke skal betale en krone mer.

«Under enhver omstendighet er det uansett ikke rimelig å tilkjenne erstatning utover det beløp Ingebrigtsen allerede har fått utbetalt fra RBK.», skriver klubben i sitt sluttinnlegg.

VG skriver at Hoftun har mottatt etterlønn på 1.050.000, men at hans krav til RBK skal være på 2.750.000 millioner kroner.

