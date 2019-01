Haugesund og Molde bøtelagt etter utlånsavtale

NTB Sport

Dom- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund kom dermed fram til at dommen fra påtalenemnda var passende.

Klubbene inngikk utlånsavtaler om de to Molde-spillerne Ibrahima Wadji og Tobias H. Svendsen. Avtalen skal ha inneholdt en begrensning som sa at spillerne ikke kunne spille mot Molde FK for FK Haugesund.

I dommen heter det: I henhold til overgangsreglementet kan det i forbindelse med overgang eller utlån av spillere «ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom».

På grunnlag av foreliggende dokumentasjon og forklaringer finner doms- og sanksjonsutvalget det bevist at klubbene muntlig har avtalt at de to Molde-spillerne ikke skulle spille mot FK Haugesund, som beskrevet i påtalenemndas anmeldelse.

I dommen heter det at det er ingen tvil om at avtalen ble inngått mellom klubbene. At klubbene senere ble enige om at avtalen ikke skulle gjelde, endret ikke det faktum at avtalen var uregelmessig inngått.

Utvalget skriver blant annet dette om sanksjonsutmålingen:

«Slike avtaler er egnet til å påvirke seriespillet og vil kunne ha uheldige konsekvenser for andre klubber i serien. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt mot slike overtredelser.»

