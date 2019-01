Bunnlag sendte PSG ut av den franske ligacupen

NTB Sport

PSG leder den franske toppligaen suverent og hadde ikke tapt en fransk cupkamp på 43 kamper da de tok imot Guingamp på Parc des Princes. Gjestene befinner seg i motsatt ende av tabellen og har bare vunnet to kamper i ligaen denne sesongen.

Likevel var det altså laget fra Bretagne i nordvest som kom best ut av kvartfinalen i Paris. Sammen med Monaco, Strasbourg og Bordeaux er Guingamp klare for semifinale, mens PSG må gi opp drømmen om å ta sitt sjette cupgull på rad.

– Vi kom hit for å vinne, og vi vet at det er veldig vanskelig her. Men vi vet at i cup kan alt skje, og vi visste hvordan vi skulle stoppe PSG, sier Marcus Thuram, som scoret det avgjørende 2-1-målet på straffe for Guingamp på overtid. Han er for øvrig sønn av Lillian Thuram, som var med på ta VM-gull for Frankrike på hjemmebane i 1998.

PSG-trener Thomas Tuchel legger noe av skylden for nederlaget på det han mener er en uriktig straffe.

– Vi spilte med for mye selvtillit, vi var ikke sultne nok til å fullføre kampen. Men det er veldig tungt å tape med tre straffer. Jeg var sint når den andre straffen ble dømt. Jeg kan se videodømmingen 100 ganger – det var ikke en straffe, sier en skuffet Tuchel.

For Paris-laget var onsdagens cup-exit den andre kampen de har tapt i hele sesongen, uansett konkurranse. Sist gang de gikk av banen som tapere var på Anfield etter å ha tapt 2–3 for Liverpool i Champions League.

Liverpool røk for øvrig ut av den engelske FA-cupen mot middelhavsfarerne Wolverhampton tidligere denne uken.

(©NTB)