Vonn-comeback på vent etter avlyste fartsrenn

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyste onsdag at helgens utfor og super-G ikke blir noe av. Det blir jobbet med å få på plass erstatningsrenn på et senere tidspunkt i sesongen.

Store snømengder har lavet ned i Østerrike de siste dagene, og værprognosene viser at det vil fortsette slik i mange dager framover. Tirsdag ble det kjent at den første utfortreningen torsdag i St. Anton var avlyst. Dagen etter fant ikke arrangøren det forsvarlig å la helgens renn gå som planlagt.

Dermed blir alpinfansen snytt for Vonns etterlengtede comeback. USAs fartsdronning har ikke kjørt et verdenscuprenn siden mars. Hun skulle opprinnelig være på startstreken da sesongen startet i Canada i november, men en kneskade etter et treningsfall spolerte planene.

«Det har vært seks tøffe uker, men jeg står på ski igjen og ser fram til å komme tilbake i konkurranse igjen. Vi ses i St. Anton i helgen», skrev Vonn på Instagram mandag.

Nå må hun vente til 19. januar før hun kan kjøre et fartsrenn. Da står utforrennet i italienske Cortina d'Ampezzo på verdenscupprogrammet.

