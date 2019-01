Putin-talsmann: – Russland og WADA enige om arbeidet videre

NTB Sport

Det opplyste president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov onsdag.

– Så vidt vi vet, gjennom våre idrettsmyndigheter, er man enige med WADA om hvordan arbeidet skal fortsette. Kontakten er intensiv, sa Peskov.

Russerne har fått mye kritikk fra antidopingmiljøet for at de ikke overholdt fristen og ga Verdens antidopingbyrå (WADA) innen årsskiftet full tilgang til tidligere data og prøver fra det skandalebefengte Moskva-laboratoriet.

Før jul måtte fem WADA-eksperter reise hjem fra den russiske hovedstaden med uforrettet sak. Russiske myndigheter sa da at ekspertenes utstyr til å hente ut data ikke var godkjent av landets lover.

Starter torsdag

Onsdag ankom en ny ekspertgruppe Moskva på oppdrag fra WADA. Denne gangen er delegasjonen på tre personer.

– Det var noen uenigheter sist gang i forhold til hvilke enheter dataene skulle legges over på og hvordan det skulle skje. Det var ikke noen betydelige problemer, men mer spørsmål om logistikk, forklarte Peskov onsdag.

WADAs eksperter går torsdag i gang med arbeidet med å samle inn data fra det tidligere antidopinglaboratoriet.

– De ser fram til å starte med arbeidet i morgen, sier WADAs talsmann James Fitzgerald.

I september stilte WADA flere krav til Russlands antidopingbyrå (RUSADA) for å ta byrået tilbake i varmen igjen. Det vekket stor forargelse i andre land at russerne ble innlemmet som fullverdig WADA-medlem igjen. Det skjedde etter at RUSADA i tre år hadde vært utestengt etter avsløringer om omfattende dopingjuks.

Krever reaksjon

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse skal møtes 14. og 15. januar for å komme med en anbefaling til WADA-styret om Russlands idrettsframtid. I et opprop krevde hele 16 nasjonale antidopingbyråer i forrige uke at det blir tatt en beslutning så raskt som mulig.

– Det har gått flere år nå uten at det har blitt ryddet opp. Nå i september ga WADA dem en ekstraomgang som de ikke fortjente, og den tok ikke RUSADA vare på. Nå må man snart si at døren er stengt. Derfor er det viktig at vi nå sier ifra, sa daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge til NTB.

WADA utestengte RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende og myndighetsassistert dopingjuks i årene 2011 til 2015. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva.

(©NTB)