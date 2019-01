Ny Spurs-arena ytterligere forsinket

NTB Sport

Det opplyser London-klubben i en pressemelding onsdag.

Spurs' nye storstue skulle opprinnelig vært åpnet til sesongstarten i august i fjor, men en rekke forsinkelser i byggearbeidet har medført utsettelse på utsettelse.

Tottenham opplyser at det fortsatt må utføres tester og avmeldinger i forbindelse med byggeprosessen, og at det fortsatt er for tidlig å fastsette en åpningsdato.

Det som derimot er klart, er at hjemmekampene mot Watford (30. januar), Newcastle (2. februar), Leicester (10. februar) og Borussia Dortmund (13. februar), samt en eventuell hjemmekamp i FA-cupen påfølgende helg, alle må spilles på Wembley.

Neste hjemmekamp etter det spilles mot erkerivalen Arsenal 2. mars.

– Jeg vil gjerne be om unnskyldning til fansen og takke dere for tålmodigheten. Vi skal nå prøve å få klarhet over en tidsplan for byggetester og gi ytterligere informasjon om disse i løpet av to-tre uker, sier styreleder Daniel Levy.

(©NTB)